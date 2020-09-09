Очередные жертвы пандемии

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 66 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+47), Североморске (+9) и Мончегорске (+5). Два человека умерли от осложнений вызванных инфекцией.

Стоит отметить, что статистика по заболеваемости в последнее время находится на одном уровне, пока на число инфицированных не влияют ни снятие ряда ограничений, ни начало учебного года.

Как будет дальше развиваться эпидобстановка в регионе, не известно, ведь пока выходить из дома запрещено всем людям старше 65 лет. Пенсионеры по-прежнему находятся в группе риска, у них же чаще всего заболевание протекает в тяжёлой форме.