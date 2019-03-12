Очищаем Мурманск от последствий снегопада

Работники Управления дорожного хозяйства областного центра трудятся в круглосуточном режиме, чтобы справиться с последствиями обильных снегопадов. Качество уборки оценил депутат городского Совета Олег Ноздрачев.

К уборке снега специалисты дорожного хозяйства подходят комплексно. Дороги и тротуары очищают с помощью специальной техники, а лестницы и остановки по старинке - вручную, лопатами. В эти дни у муниципального учреждения работы много, ведь, несмотря на то, что календарная весна наступила почти полмесяца назад, в Заполярье сильные снегопады.

«В минувшие выходные выпало порядка 25 сантиметров снега, это больше нормы - практически месячная норма осадков, - отмечает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Несмотря на это, мы достойно справились с этой работой. Основные магистрали уже находятся в прекрасном состоянии, сейчас переходим на внутриквартальные проезды».

Станислав Ланин заверил, что работа ведётся во всех районах города. Часто специалистам мешают неправильно припаркованные автомобили. С начала зимнего периода из города вывезено около 280 тысяч кубометров снега, а на посыпку дорог ушло 12 тысяч кубометров пескосоляной смеси. Бригады трудятся круглосуточно.

«Я считаю, что наши дорожные службы работают хорошо, оперативно. Только не надо путать сегодня территории придомовые и дороги, - отмечает Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска, - и территории с автодорогами общего пользования. Часто мурманчане оценивают состояние дорог именно по внутридомовым территориям, где ответственность несут управляющие компании».

Уборка снега во дворах - обязанность управляющих организаций. Если компания не выполняет своей работы, жители могут обратиться с жалобами в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.