Очистить Арктику от накопленных отходов невозможно без развития Северного морского пути

«Чистая Арктика» - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину.

Об этом заявил член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин в интервью РИА «Новости».

Речь идёт о вывозе брошенной тяжёлой техники, металлоломе и других крупногабаритных отхода на судах. А вот как именно будет организована работа по сбору и вывозу отходов, эксперт не уточнил, лишь отметив, что этот момент только прорабатывается.

«Чистая Арктика» - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою Труда Геннадию Антохину.

За два года реализации проекта волонтёры очистили около 340 гектаров и убрали почти 5 тысяч тонн отходов.