Одарённые 11-классники - юные инженеры и учёные провели праздник «Последний звонок» в стенах отеля «Азимут»

Их поздравили представители администрации города.

Егор Батаргин, о достижениях которого мы уже рассказывали, сейчас работает над новым проектом. Оставив свои изыскания в области подводной робототехники, Егор разрабатывает приложение «Добродеятель», которое должно помочь людям, нуждающимся облегчить коммуникацию с волонтёрами.

Егор Батаргин, выпускник «МПЛ» г. Мурманска: «Оно рассчитано на людей, на волонтёров и для тех, кто нуждается в помощи. Оно решает ту проблему, с которой мы столкнулись во время пандемии. Несмотря на то что, у нас огромное количество волонтёров, в нашем регионе не все нуждающиеся в помощи смогли быстро получить свою помощь, иногда и дозвониться до «горячей линии» из-за огромного количества обращений. И вот моё приложение решает проблему связи, скорости связи между волонтёрами и теми, кто нуждается в помощи».

Приложение Егор планирует доделать к осени, когда поступит в университет. Скорее всего это будет питерский вуз.

Роман Симановский, как и Егор, заканчивает Мурманский политехнический лицей, тоже работает над своим ноу-хау. Его программа должна облегчить диагностику лёгких при коронавирусе. Теперь она использует для анализа этого не только рентгеновские снимки, но и данные томографии.

Несмотря на то, что большинство ребят собираются поступать в столичные вузы, многие из них хотят вернуться в родное Заполярье.

Сказал своё напутственное слово ребятам и глава администрации Мурманска. Евгений Никора рассказал выпускникам о том, что сам чувствовал в их годы.