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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.07.21 19:30

Одарённые и целеустремленные – 9 мурманских выпускников сумели заработать по 100 баллов на ЕГЭ

Поздравили и наградили будущих студентов главы города.

На лицах, без преувеличения, золотых выпускников сегодня спокойствие и умиротворение. Не удивительно, ведь бессонные ночи в обнимку с пособиями и кодификатором, наконец, закончились. Плодотворная подготовка не прошла даром – каждый из ребят получил максимальный балл по одному из экзаменов. Администрация города не могла оставить будущих студентов без награды и доброго напутствия.

Сити менеджер Евгений Никора выразил надежду на то, что выпускники не покинут родной регион.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Действительно, эти выдающиеся результаты, они молодцы, это залог их будущего и каждый из ребят выбирает свой жизненный путь. Для меня, как главы администрации, для человека, который очень любит город-герой Мурманск, эти ребята – это будущее Мурманска. Для этого очень много нужно сделать мне, правительству, губернатору, чтобы самые лучшие ребята остались у нас в области».

Заработать 100 баллов на ЕГЭ удалось 9-ти выпускникам мурманских школ. Среди них Екатерина Исаева. С самого детства девушка увлекалась литературой, именно поэтому над предметом для сдачи долго не размышляла. Признаётся, что на экзамене совершенно не волновалась, ведь была уверена в своих силах на 100 процентов. В будущем хочет связать свою жизнь с журналистикой.

Екатерина Исаева, выпускница МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»: «Журналистика, потому что – это возможность общаться с людьми, узнавать что-то новое и это так же меня интересует».

Желанные для многих 100 баллов заработали не только гуманитарии, свой максимум по физике, например, получил и Артём Кузнецов.

Артём Кузнецов, выпускник МБОУ г. Мурманска СОШ №36: «Мне с детства нравились больше технические науки:  физика, математика информатика. Мне к ним проще было готовиться, поэтому я их выбрал, чтобы сдавать».

Не остались выпускники и без поощрительной награды и напутственного слова. Свои фирменные подписи и добрые пожелания главы города оставили на страницах подаренной книги.

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