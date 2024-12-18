Одеваемся красиво и выгодно: на «Норвежской выставке» действует бонусная программа!

Предновогодние скидки и бонусные программы. На «Норвежской выставке» в Мурманской области в эти дни можно воспользоваться возможностью приобрести полезный и качественный новогодний подарок для семьи.

Если вы хотите купить вещи зарубежных брендов с большой скидкой, то таким шансом нужно воспользоваться уже сейчас - перед Новым годом. По прогнозам экспертов, ценны в будущем будут только расти. Например, для тех, кто хочет приобрести качественную фирменную «Аляску», есть уникальная возможность купить её на «Норвежской выставке», которая на этой неделе проходит одновременно в трёх городах: Кировске, Апатитах и Заполярном.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация – границы стран закрыты, вывезти товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства, а наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов».

Кроме того, на «Норвежской выставке» действует бонусная программа! При регистрации вы получаете 2000 рублей в подарок, которые можно использовать сразу, а за каждую покупку начисляются баллы, которые можно списать при оплате до 50% стоимости следующей покупки. Для регистрации переходите на сайт «ORSO group».

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум-класса. Сверху идёт трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается, наполнитель идёт - кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». На данный момент это лучший наполнитель во всем мире! Он дышит - пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

На «Норвежской выставке» представлено более 300 моделей со скидками до 70%, от 36-го до 76-го размера, актуальные модели и непревзойденная классика от мировых брендов!

Экспозиция работает по 22 декабря включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с предновогодней выгодой будет представлена в Кировске по адресу: улица Ленина, 8 (1-й этаж, напротив площади); в Заполярном - на улице Мира, 6 (бывший магазин «Корона») и в Апатитах- в ТЦ «Ангелина» на улице Дзержинского, 37 (ориентир - воздушные шары).

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