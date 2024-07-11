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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.24 19:30

Одежда брендовых магазинов - со скидками от 40 до 70%

По 14 июля включительно в Мурманске проходит «Нордическая выставка», на которой реализуют остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся норвежских и европейских магазинов.

По словам экспертов, санкциями недружественные страны, среди которых с прошлого года и Норвегия, нанесли ущерб прежде всего себе. В России, например, из-за закрытия брендовых магазинов осталась огромная партия высококачественного товара. Этот остаток теперь распродаётся по всей стране на «Нордических выставках».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт-Петербурге и распродаёт весь товарный остаток со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и финские «Аляски», скандинавские пуховики, облегчённые дублёнки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон и лето. Это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40-го до 74-го размера включительно.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании «Санши». Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит-маслами. Они идеально подходят на демисезон – весна-осень, так же и на лето. Из преимуществ данной модели — затяжной пояс на кунисках, его можно подтянуть. Цветовая палитра представлена в разных цветах».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала себе, благодаря молодому человеку, который очень хорошо мне всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз! Оно лёгкое - это два. И третье – цвет. Цвет такой необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

«Нордическая выставка» работает в Мурманске последнюю неделю по 14 июля включительно с 10 до 20 часов. Женские и мужские куртки продаются со скидками до 70%. Выставка-продажа проводится по адресу: г Мурманск, проспект Героев-североморцев, 45, 2-й этаж остановка общественного транспорта «Улица Магомета Гаджиева». Ориентир - воздушные шары).

 

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