Одежда и обувь от производителей Европы и Северной Америки, а скидки – от «Нордической выставки»

Проект «Нордическая выставка» от компании «Союз импортёров» - это специальная региональная программа для российского севера. Его главная цель – привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от ведущих производителей Европы и Северной Америки.

Сейчас спецпроект работет в Мурманске.

В н7астоящее время очень многие магазины закрылись, перестали работать, особенно европейские, у покупателей на время нет возможности покупать их одежду. Но благодаря принятому закону о параллельном импорте «Нордическая выставка» сейчас имеет возможность ввозить международные бренды весенних и демисезонных коллекций, продавать их по более низкой стоимости.

Ульяна Юденич, менеджер «Нордической выставки»: «На демисезонные модели представлена скидка 50%. Трендом является демисезонные, двусторонние, греческие дубленки. Здесь идёт хлопковая поверхность и тафтинг овчина. Выдерживают от ноля и до плюс десяти градусов».

Верхняя одежда и обувь из Финляндии, Норвегии и Канады - визитная карточка «Нордической выставки», но главная её особенность, конечно, акции и скидки, которых нигде больше не встретить.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Весной выгоднее всего приобретать верхнюю зимнюю одежду, так как идёт максимальная скидка у нас 70%. Плюсом к тому ещё идёт дополнительная акция: при покупке «Аляски», дубленки, пуховика, либо норковой шубы - обувь идёт в подарок».

Выставка будет работать в Мурманске сразу по двум адресам: на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», ориентир - воздушные шары) и улица Карла Маркса, 29 (цокольный этаж).

Спешите за покупками с 12 по 16 апреля - с 10 до 20 часов.

На правах рекламы.