Одежда из Норвегии – это не только практичные и тёплые вещи, но и настоящий стиль жизни

В Кировске и Полярных Зорях дали старт выставке, на которой представлены коллекции из закрывшегося в Москве магазина «Мода Скандинавии». Работа экспозиции продлиться всего пять дней.

Главная задача выставки – предоставить жителям возможность приобрести брендовые вещи из коллекций, которые были доступны в магазине раннее.

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «В настоящее время из-за отсутствия возможности поставок товаров в Россию из стран Запада, очень многие магазины и компании закрываются. Закрылся и магазин «Мода Скандинавии». Но ознакомиться с ассортиментом и полностью с ценами можно на сайте мода скандинавии точка ру. А эксклюзивные права на распродажу представлены нашей компанией «Орсо Групп». Что представлено на выставках? Это весь ассортимент верхней одежды, рассчитанный для носки при температурах воздуха от +15 до -50 градусов. Это канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики. Облегчённые дублёнки, кожаные куртки. На весь ассортимент скидка от 40 до 70%, Размерный ряд от 40-го до 72-го включительно».

Купить на выставке понравившуюся модель скорее всего получится даже дешевле, чем на сайте магазина «Мода Скандинавии». И у каждого есть возможность в этом убедиться. Откладывать покупку специалисты не советуют, ведь нестабильный курс валюты может привести к повышению цен.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь, не промокает и не продувается ветром, сама по себе ещё и дышит. Представлена она в разных расцветках: есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

Покупатель: «Купила дублёнку, очень довольна. Девочки помогли мне выбрать, спасибо всем!».

Только 5 дней - с 5 по 9 февраля включительно - выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Кировске в «Универмаге» по адресу: просп. Ленина, 8 и в Полярных Зорях на улице Строителей, 1 (в торговом центре «Купец». Ориентир - воздушные шары).

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