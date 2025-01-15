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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.25 19:30

Одежду скандинавских брендов распродают на выставке в Мурманске

Известный во всей стране интернет-магазин верхней одежды зарубежных брендов «Мода Скандинавии» закрывается, а ликвидированные коллекции будут представлены и в нашем регионе.

В Мурманске дали старт выставке высокотехнологичной верхней одежды скандинавских брендов. Представленные здесь вещи предназначены для экстремально низких температур. Впечатляют ассортимент, широкий модельный ряд и качество изделий.

Артём Борисов, менеджер: «Все мы знаем, что в Россию прекратились поставки зарубежных производителей, в связи с этим закрылся интернет-магазин верхней одежды «Мода Сканинавии». Теперь он ликвидирует товарный остаток, ввезённый в нашу страну со скидкой до 70%. Вещи, представленные на выставке, идеально подойдут для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. Это свыше 200 моделей верхней одежды: пуховики, легендарные «Аляски», двухсторонние дублёнки, шубы и парки».

Алина, менеджер: «На выставке представлены самые популярные модели – это «Аляски», которые на разных наполнителях, например, на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. Конкретно - вот эта на пух-пере, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить при низкой температуре воздуха. Она дышащая, в ней нежарко, но она и сохраняет тепло при температуре до минус 35 градусов, даже, если у вас под ней одна футболка».

С 15 по 19 января выставка скандинавских брендов работает с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж. Остановка общественного транспорта «Улица Академика Книповича», в бывшем помещении «Сбербанка»; на 2-ом этаже торгового центра «Солнечный» на улице Скальная, 31. И на 1-ом этаже торгового центра «Елан» на Кольском проспекте, 64 (ориентир - воздушные шары).

 

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