Одежду скандинавского качества можно прибрести на «Нордической выставке», которая отрывается в Мурманске и Апатитах

По оценкам экспертов, 2/3 зарубежных компаний верхней одежды ушли с российского рынка, оставив свой товар. Вывезти, как и хранить его, крайне дорого, поэтому они приняли решение распродать всё, минимизировав потери. Именно эти вещи можно будет приобрести на «Норвежской выставке», которая откроет двери для покупателей в Мурманске и Апатитах.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но, как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70 процентов».

Конечно же кроме цены и дизайна людей привлекают качество материалов и применённые в них современные технологии.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Особой популярностью на выставке пользуются легендарные норвежские «Аляски», которые раннее были недоступны для многих из-за их высокой цены. В магазинах, не секрет, они стоили от восьмидесяти тысяч, а сейчас на выставке представлены за 29900 рублей. За что их любят? За счёт встроенной системы климат-контроля в них комфортно и в минус пять, и в минус 45. Вам помещении не жарко, а на улице не холодно за счёт мембраны конфиденс. Они не промокают, не продуваются ветром и подходят для любых климатических условий».

Покупатели отмечают:

- Куртка канадская тёплая, хорошая. Хожу в ней в одной футболке. Вещь хорошая.

- Удобная и не тяжёлая. Лёгкая! Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное.

На этой неделе - с 16 октября по 20 октября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаже в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах – на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

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