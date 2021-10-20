День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.21 19:30
Один человек погиб, четыре получили ранения - итог лобового столкновения на дороге
Возле Абрам-Мыса произошло серьёзное ДТП. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка. В аварии пострадали люди. ЧП произошло на 1397 км автодороги Р-21 «Кола».
Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду». В результате ДТП один человек (пассажир «Форда») погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести.
Удар был такой силы, что спасателям пришлось буквально вызволять людей зажатых покореженным металлом.
Что стало причиной аварии, ещё предстоит выяснить специалистам.
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