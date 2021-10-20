Один человек погиб, четыре получили ранения - итог лобового столкновения на дороге

Возле Абрам-Мыса произошло серьёзное ДТП. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и легковушка. В аварии пострадали люди. ЧП произошло на 1397 км автодороги Р-21 «Кола».

Как рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД, микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду». В результате ДТП один человек (пассажир «Форда») погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести.

Удар был такой силы, что спасателям пришлось буквально вызволять людей зажатых покореженным металлом.

Что стало причиной аварии, ещё предстоит выяснить специалистам.