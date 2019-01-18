Один человек погиб, двое ранены – взрыв в гараже

На территории филиала предприятия «Мурманскоблгаз» в посёлке Ловозеро произошёл взрыв бытового газа. В момент происшествия в помещении находились три работника организации, двое получили травмы, один погиб на месте ЧП.

Следствием установлено, что в вечернее время 17 января в гараже административного здания Ловозерского газового участка произошёл взрыв газовоздушной смеси, в результате которого кирпичный бокс буквально рассыпался на куски. В помещении находились три работника предприятия, один из которых погиб.

Вся площадь обрушения проверена. Людей под завалами нет. По словам спасателей, работавших на месте ЧП, поврежденные элементы здания угрозу не представляют. По информации специалистов, близлежащие от эпицентра взрыва строения и жилые дома не пострадали.

Следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.

- Информация о происшествии была оперативно доведена до руководства ГУ МЧС по Мурманской области, - рассказал Евгений Фролов врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. - На место ЧП была направлена группа Оленегорского пожарно-спасательного гарнизона, работают следователи, следователи-криминалисты. Для ликвидации последствий задействованы 37 человек и 11 единиц техники.

Причины случившегося уточняются.