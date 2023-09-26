Один день работы может потянуть на пять лет! В Мурманске сотрудниками уголовного розыска задержан кассир, похитивший денежные средства на рабочем месте

Подозреваемый присвоил себе 40 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что вновь принятый сотрудник, отработав всего одну смену, в последующие дни так и не появился на рабочем месте. Причиной такого поведения стала недостача в кассе торговой точки.

Теперь нарушителю-рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.