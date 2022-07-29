Один день с министром. Выпускники региональных вузов приняли участие в необычном проекте

В рамках проекта «Один день с министром» выпускникам региональных вузов провели экскурсии по Центру управления регионом и зданию правительства Мурманской области. Для начала руководитель Центра информационных технологий Игорь Егоров объяснил ребятам, как работают инвестиционный и туристический порталы Мурманской области, Единая цифровая платформа управления регионом и многое другое.

В рамках проекта «Один день с министром» выпускникам региональных вузов провели экскурсии по Центру управления регионом и зданию правительства Мурманской области.

Для начала руководитель Центра информационных технологий Игорь Егоров объяснил ребятам, как работают инвестиционный и туристический порталы Мурманской области, Единая цифровая платформа управления регионом и многое другое.

Игорь Егоров, руководитель Центра информационных технологий: «Выпускникам рассказал о направлении развития Мурманской области в рамках цифровизации. Это различные информационные системы, как они работают, как облегчают жизнь граждан и как помогают органам власти обеспечивать процветание региона и улучшение жизни северян».

Центр управления регионом открыли в 2020 году и за это время он сумел серьёзно упростить диалог между властью и горожанами.

Алексей Медведев, руководитель ЦУР: «Мы агрегируем всю обратную связь из Интернета, то есть сообщения в социальных сетях крупных пабликов, в пабликах правительства и администраций - всё, что жители оставляют на этих страницах, сигнализируют о тех или иных бытовых проблемах. А также возможности порталов «Наш Север» - региональный и «Госуслуги» - федеральный вместе расширяем. Все это скапливается у нас, мы распределяем поток сообщений по исполнителям, управляющим компаниям, ведомствам, администрациям, а также контролируем качество ответов и взаимодействуем с исполнителями».

Такие экскурсии нацелены на поиск активной и амбициозной молодёжи, которой интересно понаблюдать за внутренней кухней местных органов власти. Заинтересовавшись, ребята могут прийти на стажировку или даже на работу.

Елизавета Розаева, участница проекта «Один день с министром»: «Я была волонтёром на ярмарке вакансий, там был стенд от правительства Мурманской области. Як нему подошла, там мне сказали, что я могу записаться, могу поучаствовать в такой программе, меня пригласят на экскурсию, можно будет поговорить с министром. Мне было интересно поговорить с каким-нибудь министром, что-то новое узнать о регионе, поэтому я записалась».

Затем участники проекта отправились в правительство Мурманской области, где ознакомились с работой приёмной губернатора, залами заседаний, рабочим местом главы региона, а также пообщались с министром внутренней политики Мурманской области Анной Головиной.

Алина Масленникова, участница проекта «Один день с министром»: «Самое интересное, наверное, было посмотреть, где заседает наше правительство. Посмотрели несколько залов, где принимаются решения, где проходят каждую неделю по понедельникам совещания с губернатором Мурманской области, где они рассматривают сводку за неделю».

Ознакомительные экскурсии – это только первый этап проекта «Один день с министром».

Сергей Авчинников, начальник отдела развития гражданской службы управления государственной службы и кадров аппарата правительства Мурманской области: «Активная фаза этого мероприятия пройдёт несколько позже. Ребята распределены по министерствам, исходя из их образования и компетенциям. В дальнейшем министры будут встречаться с каждым, скажем так, интервьюировать их, смотреть их и, возможно, приглашать на стажировку в том или ином министерстве».

Для региона молодые и талантливые кадры очень важны. Чтобы заинтересовать и удержать их, необходимо прилагать усилия и поддерживать выпускников вузов. И возможно, вскоре вчерашние абитуриенты загорятся идеей строить карьеру в органах власти и помогут в развитии Мурманской области.