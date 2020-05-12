Один длинный и три коротких гудка – в большом ЗАТО почтили память героев Великой Отечественной

Три залпа в память о тех, кто сражался за нашу Родину. В Полярном, а в годы Великой Отечественной он назывался Александровском, шли не менее ожесточённые бои, чем в других районах страны. На городском кладбище в Кислой губе, где захоронены 287 человек, погибших в военное время, состоялся митинг. После литии по усопшим, которую совершил настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Сергий, участники возложили венки и цветы к мемориалу, на братские могилы моряков миноносца «Стремительный» и экипажа подводной лодки Щ-402.

Владимир Кондратов, контр-адмирал заместитель командующего Краснознаменной Кольской Флотилией разнородных сил СФ: «Этот праздник всегда остаётся самым святым, за него заплачена самая дорогая цена - миллионы человеческих жизней. Я считаю, что этот день обязывает помнить и наша обязанность не допустить повторения событий тех лет».

Минутой молчания почтили героев и около мемориального комплекса «Морская душа». Под звуки военного оркестра представители администрации и военачальники также оставили на холодном граните букеты свежих цветов.

Юрий Вакуленко, заместитель командующего Кольской Флотилией по военно-политической работе: «Этот праздник действительно нас объединяет, память делает нас единым целым».

Завершили военные памятные митинги в море. Сняв головные уборы, помянули всех подводников, отдавших жизнь за Север в безжалостной войне и кровопролитных боях.

Один длинный и три коротких гудка. Таким образом 10-й судоремонтный завод и стоящие в его акватории корабли «Юрий Аршеневский» и «Новая Земля» тоже почтили память воинов. «Гудок Победы» раздался на территории завода, а через систему оповещения пустили запись памятного сообщения Левитана, который сообщил о победе советского народа в Великой Отечественной войне.