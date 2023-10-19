Один из крупнейших армейских художественных коллективов страны приехал в Мурманскую область, чтобы поздравить северян с 79-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Со слезами на глазах - так слушают в областной филармонии композиции о своей родине и патриотизме. Пронизывающие строки, лиричная музыка вызывают мурашки и тепло на душе. Именно такие произведения привёз Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации в Мурманскую область.

Игорь Шустиков, заместитель начальника художественного руководителя Ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист РФ: «Первый раз за крайние три года, когда мы приехали, были у вас, мы привезли практически новую программу. 70% новых произведений и упор сделали снова на военно-патриотическую тему. Почему? Потому что мы все знаем, что сейчас проходит специальная военная операция, в которой принимает участие и Министерство обороны и войска Национальной гвардии».

Концерт под управлением народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева был посвящён 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Выступление артистов произвело настоящий фурор. Это и понятно, ведь северяне всегда с трепетом относятся к памятным событиям. А коллектив ансамбля, в свою очередь, сумел создать непередаваемую атмосферу.

Алексей Дмитриев, заслуженный артист РФ, солист Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации: «Работа наша связана с трудностями, порой с тяжёлыми трудностями: это перелёты, это переезды, очень тяжелые бывают перелеты, поскольку мы летаем не только на гражданских самолётах, но и на военных. Бываем в разных местах, в том числе горячих точка. Наша работа связана с определенными трудностями. Мы их, конечно, превозмогаем, это тяготы и лишения военной службы».

К слову, в этом году Ансамблю песни и плясок Нацгвардии исполнилось 50 лет. Творческий коллектив объездил более 70 стран и отыграл более 9 тысяч концертов.