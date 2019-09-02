Один из лучших детских садов России весело встретил своих воспитанников

Детский сад № 46 в мкр. Росляково встречает воспитанников. Теперь это официально передовое образовательное учреждение. Летом, пока дети были на каникулах, садику присвоили звание одного из лучших в России.

Ранним утром в детский сад № 46 в Росляково на первый день занятий после длительных каникул ведут малышей. Здесь ребят уже встречают аниматоры, играет музыка.

В прошлом учебном году дети покидали обычный детский сад, а в этом возвращаются уже в официально один из лучших в России. «В период с 21 февраля по 21 мая проводился Всероссийский конкурс-смотр «Лучший детский сад» 2019 года. Наш детский сад вошёл в 500 лучших дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации, - говорит Ирина Матвеева, заведующая МБДОУ г. Мурманска № 46. - Мы рады и гордимся этим».

Родители воспитанников уверены, что звание это заслуженное. Сотрудники и руководство образовательного учреждения прилагает все возможные усилия для того, чтобы детям здесь было комфортно и интересно. В группах уютно, светло и чисто. И даже на прогулке ребята учатся, узнают новые растения. Для этого во дворе разбили несколько клумб с цветами.

В рамках конкурса участники обменивались между собой передовым опытом, обобщали лучшие практики дошкольного образования, сравнивали условия, в которых воспитываются дети. Всего в смотре участвовали более 32 тысяч детских садов. В рядах победителей оказались лишь 500 образовательных учреждений.