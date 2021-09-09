Мончегорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»Мобильная ярмарка «Наша рыба» развернётся в центре Мурманска в эту субботу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.09.21 19:30

Один из роликов мурманского врача попал в рекомендации «ТикТока» и стал популярен по всему миру

Профессия врача непростая, но быть врачом-блогером вдвойне тяжелее. Однако флеболог Руслан Мамедов вышел на эту сложную тропу, чтобы продвигать своё дело. Недавно один из его роликов попал в рекомендации «ТикТока» и стал популярен по всему миру.

Флебология – это раздел медицины, изучающий вены. Мурманский хирург Руслан Мамедов уже 10 лет занимается их диагностикой и лечением. По признанию доктора, к сожалению, не все люди уделяют должное внимание своему здоровью. И нередко приходят на приём уже с запущенной болезнью.

Руслан Мамедов, флеболог, сердечно-сосудистый хирург: «Независимо от пола, абсолютно. Чаще женщины приходят, потому что более трепетно относятся к своему здоровью, чем мужчины. Мужчины обычно приходят уже с махровым варикозом, язвой какой-нибудь километровой, если его супруга не привела раньше».

Чтобы помочь людям лучше чувствовать свой организм, не бояться похода к врачам и конечно, лечения, Руслан Эльдарович решил развивать соцсети. На своих страницах в сетях «Инстаграм» и «ТикТок» он публикует интересные ролики, например, как без скальпеля и долгой реабилитации можно избавиться от больных вен.

Недавно один из его роликов в «ТикТоке» набрал более 59 миллионов просмотров и попал в мировые рекомендации. В тот же день врача завалили вопросами в сообщениях люди со всех уголков планеты.

Руслан Мамедов, флеболог, сердечно-сосудистый хирург: «Когда всё это случилось, я был на дежурстве и полночи сидел отвечал на все вопросы. А они поступали на разных языках. С переводчиком сидел, отвечал всем подряд. Поэтому, наверное, так и получилось, что такой охват. Комментарии разные под всеми видео. Кому-то нравится, кто-то говорит, что это невозможно».

Сейчас «ТикТок» доктора Мамедова насчитывает более 389 тысяч подписчиков. Такая слава стала неожиданностью для мурманского хирурга, но Руслан Эльдарович признается, что становиться звёздным врачом он не хочет. Кто-то ведь должен лечить людей. А он, кстати, один из 10 специалистов в России, которые делают стентирование вен - лечат патологии кровотока малоинвазивным методом.

Руслан Мамедов, флеболог, сердечно-сосудистый хирург: «Охват есть. Люди смотрят, приходят. Им небезразлично своё здоровье. Они видят что-то схожее у себя на ногах и приходят, спрашивают, насколько это опасно. Кто-то оперируется, кого-то просто отпускаем, ничего не делаем, кому-то делает склеротерапию, если это необходимо».

Далеко не все стремятся зарабатывать миллионы в соцсетях. Наш мурманский врач несёт другую миссию – медицинское просвещение. Руслан Эльдарович надеется, что благодаря блогерству люди научатся ценить своё здоровье и прислушиваться к своему организму.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Достояние республик». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области установлена новая величина прожиточного минимума-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 44 копейки, доллар потерял 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика