Один из роликов мурманского врача попал в рекомендации «ТикТока» и стал популярен по всему миру

Профессия врача непростая, но быть врачом-блогером вдвойне тяжелее. Однако флеболог Руслан Мамедов вышел на эту сложную тропу, чтобы продвигать своё дело. Недавно один из его роликов попал в рекомендации «ТикТока» и стал популярен по всему миру.

Флебология – это раздел медицины, изучающий вены. Мурманский хирург Руслан Мамедов уже 10 лет занимается их диагностикой и лечением. По признанию доктора, к сожалению, не все люди уделяют должное внимание своему здоровью. И нередко приходят на приём уже с запущенной болезнью.

Руслан Мамедов, флеболог, сердечно-сосудистый хирург: «Независимо от пола, абсолютно. Чаще женщины приходят, потому что более трепетно относятся к своему здоровью, чем мужчины. Мужчины обычно приходят уже с махровым варикозом, язвой какой-нибудь километровой, если его супруга не привела раньше».

Чтобы помочь людям лучше чувствовать свой организм, не бояться похода к врачам и конечно, лечения, Руслан Эльдарович решил развивать соцсети. На своих страницах в сетях «Инстаграм» и «ТикТок» он публикует интересные ролики, например, как без скальпеля и долгой реабилитации можно избавиться от больных вен.

Недавно один из его роликов в «ТикТоке» набрал более 59 миллионов просмотров и попал в мировые рекомендации. В тот же день врача завалили вопросами в сообщениях люди со всех уголков планеты.

Руслан Мамедов, флеболог, сердечно-сосудистый хирург: «Когда всё это случилось, я был на дежурстве и полночи сидел отвечал на все вопросы. А они поступали на разных языках. С переводчиком сидел, отвечал всем подряд. Поэтому, наверное, так и получилось, что такой охват. Комментарии разные под всеми видео. Кому-то нравится, кто-то говорит, что это невозможно».

Сейчас «ТикТок» доктора Мамедова насчитывает более 389 тысяч подписчиков. Такая слава стала неожиданностью для мурманского хирурга, но Руслан Эльдарович признается, что становиться звёздным врачом он не хочет. Кто-то ведь должен лечить людей. А он, кстати, один из 10 специалистов в России, которые делают стентирование вен - лечат патологии кровотока малоинвазивным методом.

Руслан Мамедов, флеболог, сердечно-сосудистый хирург: «Охват есть. Люди смотрят, приходят. Им небезразлично своё здоровье. Они видят что-то схожее у себя на ногах и приходят, спрашивают, насколько это опасно. Кто-то оперируется, кого-то просто отпускаем, ничего не делаем, кому-то делает склеротерапию, если это необходимо».

Далеко не все стремятся зарабатывать миллионы в соцсетях. Наш мурманский врач несёт другую миссию – медицинское просвещение. Руслан Эльдарович надеется, что благодаря блогерству люди научатся ценить своё здоровье и прислушиваться к своему организму.