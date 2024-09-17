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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 19:30

Один из старейших маяков Мурманской области обрёл новую жизнь

Волонтёры отреставрировали навигационное сооружение в Териберке. И теперь оно ещё немало лет прослужит судам в Баренцевом море.

На мысе Териберский более сотни лет находится маяк, который помогает ориентироваться мореплавателям. Однако, за многие годы службы он стал нуждаться в серьёзном ремонте. А это не так просто сделать, ведь добраться до маяка можно только по воде.

Всё лето отважные и отзывчивые добровольцы Единого волонтёрского центра вместе с сотрудниками Гидрографической службы Северного флота выезжали к месту на катерах и приводили его в порядок.

Антон Фадеев, волонтёр: «Когда ты уже, допустим, состоялся в профессии, когда ты специалист, и тебе нужно что-то новое, как-то себя реализовывать, что-то в этот мир нести. И вот волонтёрство в Мурманской области я открыл для себя. И это не лукавство. Приехал, как это всё организовано, достаточно просто, достаточно классные проекты, где можно поучаствовать, где тебя поддержат, примут, самореализоваться на каких-то проектах».

Обновление стало возможным благодаря проекту «От родника до океана. Маяки». Также в ремонте сооружения оказала поддержку компания «ФосАгро». Каждый участник реконструкции внёс частичку своей души в это дело. А некоторые участники, ещё не закончив ремонт, уже высказывались о желании продолжить работу на других объектах.

Алексей Селегененко, волонтёр, промышленный альпинист: «С удовольствием соглашусь. Это у нас уже не первый опыт по маякам, с радостью. Но я думаю, что этот самый сложный, труднодоступный, логистика, доставка материалов».

За два месяца волонтёры под руководством профессионалов обновили маяк. Они демонтировали старую облицовку, восстановили кирпичную кладку, укрепили фасад армированной сеткой, оштукатурили, загрунтовали, покрасили стены и заменили окна.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Тот результат, который мы получаем сегодня, всё лето больше ста человек потрудились на маяке и вложили своё время, свой труд, свою душу в то, чтобы маяк сейчас был виден со всех точек нашей акватории, чтобы все туристы могли фотографировать, могли отправлять своим друзьям домой красивые фотографии».

В работах по восстановлению маяка приняли участие больше ста волонтёров, среди которых представители различных компаний и общественных организаций.

Александр Верх, начальник района Гидрографической службы Северного флота: «У нас ведутся работы сейчас по реконструкции, по ремонту и других маяков в нашей зоне ответственности. Благодаря волонтёрскому движению Мурманской области, Единому волонтёрскому центру удалось в такой кратчайший срок привлечь такое большое количество людей и задать такой темп работы, что мы справились с этой задачей совместно в достаточно короткие сроки, а результат, конечно, превзошёл все ожидания.

В благодарность неравнодушным людям, которые помогали восстанавливать Териберский маяк, сотрудники Гидрографической службы Северного флота разместили на нём памятную табличку о проведенных работах, а организаторы выпустили серию открыток с изображением обновленного маяка.

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