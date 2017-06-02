День за днём с «Арктик-ТВ»02.06.17 19:30
Один контрольно-пропускной пункт - для ЗАТО
В ЗАТО Александровск теперь можно попасть через единый КПП, который располагается на 26-ом километре автодороги Мишукова – Снежногорск.
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