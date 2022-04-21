Один лишний! В Мурманске обновляют памятный знак в честь городов-побратимов

На доске, расположенной по проспекту Ленина, 79, исчезла текстовая часть, где был список ряда дружественных городов заполярной столицы. Теперь здесь установлена табличка «Плита находится на корректировке текстовой части».

С памятного знака уберут название польского города Щецин, власти которого отказались от дружеских взаимоотношений с Мурманском. Так решили поляки ещё в марте.

Теперь у Мурманска 10 городов-побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.