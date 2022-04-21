День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.22 19:30
Один лишний! В Мурманске обновляют памятный знак в честь городов-побратимов
На доске, расположенной по проспекту Ленина, 79, исчезла текстовая часть, где был список ряда дружественных городов заполярной столицы. Теперь здесь установлена табличка «Плита находится на корректировке текстовой части».
С памятного знака уберут название польского города Щецин, власти которого отказались от дружеских взаимоотношений с Мурманском. Так решили поляки ещё в марте.
Теперь у Мурманска 10 городов-побратимов. Это Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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