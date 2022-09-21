Один лучший - из 25 преподавателей: в Мурманске вновь проводят конкурс «Учитель города – 2022»

Некоторые из них сегодня проходили испытание в виде тематического урока. Ирина Страшнова преподает русский язык и литературу во второй гимназии Мурманска. Участвовать в конкурсе профмастерства для неё не впервой.

Она даже становилась победителем в 2005 году. Сейчас, по признанию педагога, соревновательный момент ей уже неинтересен. А вот передача опыта молодым коллегам – тот самый фактор, почему она решила вновь поучаствовать в испытании. Сегодня она провела урок, на котором рассказывала о произведении «Слово о полку Игореве» в формате журналистского расследования.

Ирина Страшнова, учитель русского языка и литературы гимназии №2, г.Мурманск: «Мне хотелось уничтожить те 900 лет, которые наших детей от древнего памятника разделяют. Поэтому, мне кажется, ребятам было интересно оказаться в прошлом с микрофоном в руках. Они делали реконструкцию, сражались на мечах. А потом они понимали, что запросы времени диктуют сейчас ещё раз перечитать, ещё раз прикоснуться к истории. Там находятся очень важные нравственные уроки».

Участники конкурса ранее завершили три испытания: «Интервью с коллегой», «Учитель в цифровом пространстве» и «Методический семинар». Впереди ещё несколько.

Надежда Демьянченко, директор Городского информационно-методического центра работников образования: «В конкурсе у нас в этом году участвуют 25 педагогов. Совершенно разные предметы, очень широкий спектр. И педагоги из 18 общеобразовательных учреждений нашего города – гимназий, лицеев, прогимназий и школ».

Преподаватели участвуют в двух номинациях: «Педагогический дебют» - для молодых учителей и «Педагогический поиск» - для опытных.

Уже 5 октября будут подведены итоги и названо имя лучшего учителя Мурманска в 2022 году.