Губернатор Андрей Чибис об обращении Владимира Путина: в Мурманской области все поставленные президентом задачи будут успешно выполненыНа мурманском Южном склоне пройдёт самый северный забег в гору «Arctic Top Run»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.22 19:30

Один лучший - из 25 преподавателей: в Мурманске вновь проводят конкурс «Учитель города – 2022»

Некоторые из них сегодня проходили испытание в виде тематического урока. Ирина Страшнова преподает русский язык и литературу во второй гимназии Мурманска. Участвовать в конкурсе профмастерства для неё не впервой.

Она даже становилась победителем в 2005 году. Сейчас, по признанию педагога, соревновательный момент ей уже неинтересен. А вот передача опыта молодым коллегам – тот самый фактор, почему она решила вновь поучаствовать в испытании. Сегодня она провела урок, на котором рассказывала о произведении «Слово о полку Игореве» в формате журналистского расследования.

Ирина Страшнова, учитель русского языка и литературы гимназии №2, г.Мурманск: «Мне хотелось уничтожить те 900 лет, которые наших детей от древнего памятника разделяют. Поэтому, мне кажется, ребятам было интересно оказаться в прошлом с микрофоном в руках. Они делали реконструкцию, сражались на мечах. А потом они понимали, что запросы времени диктуют сейчас ещё раз перечитать, ещё раз прикоснуться к истории. Там находятся очень важные нравственные уроки».

Участники конкурса ранее завершили три испытания: «Интервью с коллегой», «Учитель в цифровом пространстве» и «Методический семинар». Впереди ещё несколько.

Надежда Демьянченко, директор Городского информационно-методического центра работников образования: «В конкурсе у нас в этом году участвуют 25 педагогов. Совершенно разные предметы, очень широкий спектр. И педагоги из 18 общеобразовательных учреждений нашего города – гимназий, лицеев, прогимназий и школ».

Преподаватели участвуют в двух номинациях: «Педагогический дебют» - для молодых учителей и «Педагогический поиск» - для опытных.

Уже 5 октября будут подведены итоги и названо имя лучшего учителя Мурманска в 2022 году.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Годовая инфляция в Мурманской области в августе замедлилась, но она оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 85 копеек, евро укрепилось на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России запретили создавать микродоли в праве общей собственности на жильё
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика