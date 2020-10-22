Один рабочий день Михаила Мишустина определил вектор нашей жизни на несколько лет вперёд

Новый универсальный атомоход «Арктика» вошёл в состав российского ледокольного флота. На судне торжественно был поднят Государственный флаг страны. Поздравить с этим событием экипаж приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его сопровождала большая делегация министров. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» не могла пропустить такое событие и провела этот день в гуще всех мероприятий.