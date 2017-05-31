Одиночный пикет – Мурманск присоединился к всероссийскому протесту против деятельности уполномоченного по правам ребёнка

В Мурманске на площади Пять Углов прошёл одиночный пикет в знак поддержки всероссийского протеста против деятельности уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ. По словам одного из представителей Родительского Всероссийского сопротивления, омбудсмен Анна Кузнецова поддерживает проювенальную позицию, но такая стратегия приведёт к разрушению института семью, приведёт к увеличению коррупции.

Беспокойство некоторых российских родителей и общественных организаций вызвала информация о том, что Анна Кузнецова без обсуждения с общественностью текста «Стратегии в интересах детей – 2012» активно продвигает свою позицию, перенятую из других европейских стран. Эти действия уже привела к необоснованному вмешательству в российские семьи, детей отбирают за неуплату ЖКХ, бедность домашней обстановки, наказания в воспитательных целях.

- Это приводит к тому, что формируется мнение о том, что семья для ребёнка становится основным источником опасности, - говорит Владимир Блинов, член общественной организации «Родительское Всероссийское сопротивление». – Внедряется понятие «презумпция виновности семьи» по отношении к ребёнку. Приводит это к увеличению случаев изъятия детей из семей и помещению их в социальные учреждения или в опекунские семьи.

Волна возмущения среди части россиян началась после доклада президенту страны, который поручил омбудсмену проанализировать практику неправомерного изъятия детей из семьи. Анна Кузнецова заявила, что известны лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей. И это на фоне десятков громких историй, порой приводящих к смерти детей изъятых из неблагополучных семей. Фактически речь идёт об обмане главы государства, считает активист.

- Мы требуем общественного обсуждения проекта Стратегии, а если в его тексте есть ювенальные моменты, то мы требуем исключить их из будущего документа, - говорит Владимир Блинов, член общественной организации «Родительское Всероссийское сопротивление».

«Почему с родителями не обсуждают стратегию в интересах детей на ближайшие 10 лет?», - плакат с таким лозунгом пикетчик держал в руках в знак недоверия позиции уполномоченного.

Стратегия носит название «В интересах детей», но может таить подводные камни. Смущает общественников то, что стратегия, принимаемая на целое десятилетие, не обсуждалась с широким кругом родительских организаций. Нет её и в открытом доступе. Поэтому активисты, вышедшие на протесты по всей России, хотят посмотреть, что же содержится в документе.

Горожане, которые проходили мимо пикетчика, а он простоял с плакатом на самом людном месте около двух часов, с интересом отнеслись к действиям общественника, а узнав о причине, которая побудила к проведению протестной акции, поддерживали его инициативу, выражали одобрение.