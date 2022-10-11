Глава региона вместе с командующим Северным флотом посетил одну из воинских частей на территории Печенгского округа, где проходят подготовку северяне, призванные в рамках частичной мобилизации.

Прежде всего губернатора интересовали условия размещения и качество обмундирования, а также нет ли у призванных вопросов по выплатам.

Одна из групп мобилизованных уже готова отправиться для выполнения задач, но есть и те, кто приехал в учебку недавно, их ждёт процесс подготовки.