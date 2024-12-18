Одна из мурманских строек осталась без рабочих

Так закончился рейд по мигрантам военного следственного управления по Северному флоту.

Военные следователи Северного флота едва ли не каждый день выходят в рейды. В этот раз в поле их зрения попала одна из строек города-героя.

Александр Сурков, руководитель отдела военного следственного управления СК РФ по Северному флоту: «Был организован масштабный рейд по проверке иностранных граждан и натурализованных граждан, которые получили гражданство. В ходе проведения данного рейда на одной из строек города Мурманска были выявлены лица, которые нарушили миграционное законодательство и которые не были своевременно поставлены на воинский учёт».

Всех иностранцев, нарушивших законодательство, доставили в управление по вопросам миграции, а тех, кто не встал на воинский учёт, отправили в военный комиссариат.

Александр Сурков, руководитель отдела военного следственного управления СК РФ по Северному флоту: «Данные рейды проводятся регулярно и в дальнейшем будут продолжены».

Во время рейда следователи выявили более 30 мигрантов, работавших без соответствующих документов на проведение работ и трудоустройство. Двое имели российское гражданство, однако, не встали на воинский учёт.