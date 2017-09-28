Одна из самых востребованных профессий в Мурманской области - детский зубной врач

В регионе острая кадровая проблема - не хватает 111 специалистов этой сфере. В настоящее время в областной стоматологии работают всего 10 детских врачей, штат не укомплектован и наполовину. Часть пациентов берут на себя коллеги из других отделений. Но, похоже, в этом году ситуацию удастся немного исправить. В штат клиники пришли 9 молодых специалистов - это и врачи общей практики, и детские стоматологи.

Главврач Эмма Толмачева провела с новобранцами первое собрание. По её мнению, задача опытных коллег - помочь молодёжи быстрее влиться в рабочий процесс. Ну а опыт – дело времени. «Есть сомнения в практике всегда, - говорит Наири Егиазарян, детский стоматолог. – Но когда работаешь, то знаешь, что коллеги всегда помогут, никогда не откажут».

- Они все хорошо теоретически подготовлены, обладают мануальными навыками, - говорит Эмма Толмачева, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники. - Будем совершенствовать. У меня есть надежды, что кадровое обеспечение будет улучшаться.