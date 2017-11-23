Одна из старейших мурманских библиотек отметила 55-летний юбилей

Среди гостей и юные читатели, и их родители, также мурманчане, пришедшие за любимыми книгами на улицу Морскую.

«Северное сияние» - одна из старейших детских библиотек города. Она была открыта 10 сентября 1962 года, но в своё привычное помещение на улице Морской учреждение перебралось в 1976 году. Первые читатели, которые приходили за книгами в 70-е годы прошлого века, сегодня водят сюда своих детей и удивляются произошедшим изменениям.

Ещё недавно для того, чтобы попасть в библиотеку, юным читателям надо было проходить через жилой подъезд. Это не нравилось ни жильцам, ни детям. Теперь, после реконструкции, появился отдельный вход, оборудованный и для маломобильных групп населения. Каждый из гостей найдёт для себя что-то интересное, и это не только чтение.

- У нас библиотеки обеспечены всем, а это самое главное, чтобы детишки могли прийти сейчас не только книгу почитать, но и поработать на компьютере, - отмечает Евгений Суханов депутат Совета депутатов города Мурманска, пришедший поздравить коллектив с юбилеем. - Здесь мероприятия проходят, работаю кружки, секции. Считаю, что библиотека не на словах, а на деле становится культурным центром.

Сегодня в библиотеке работает зал детского развития «Оленёнок», где каждую неделю проводятся занятия в литературно-творческой мастерской «Семицветик». Циклы мероприятий «Воскресенье в библиотеке» и «Гостиная выходного дня» очень популярны и с каждым разом привлекают всё больше и больше участников, в том числе родителей и людей старшего поколения. В филиале на улице Морской, 5 есть даже свой библиотеатр «Солнечный лучик». В репертуаре уже есть коллекция спектаклей, главными и самыми важными артистами которых являются сами юные читатели.