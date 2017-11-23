ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Травить безнравственных клопов этого мира! - цель жизни Виталия МилоноваКонцерт «Спаси ребёнка» посвящают Арсению Драчуку
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.11.17 19:30

Одна из старейших мурманских библиотек отметила 55-летний юбилей

Среди гостей и юные читатели, и их родители, также мурманчане, пришедшие за любимыми книгами на улицу Морскую.

«Северное сияние» - одна из старейших детских библиотек города. Она была открыта 10 сентября 1962 года, но в своё привычное помещение на улице Морской учреждение перебралось в 1976 году. Первые читатели, которые приходили за книгами в 70-е годы прошлого века, сегодня водят сюда своих детей и удивляются произошедшим изменениям.

Ещё недавно для того, чтобы попасть в библиотеку, юным читателям надо было проходить через жилой подъезд. Это не нравилось ни жильцам, ни детям. Теперь, после реконструкции,  появился отдельный вход, оборудованный и для маломобильных групп населения. Каждый из гостей найдёт для себя что-то интересное, и это не только чтение.

- У нас библиотеки обеспечены всем, а это самое главное, чтобы детишки могли прийти сейчас не только книгу почитать, но и поработать на компьютере,  - отмечает Евгений Суханов  депутат Совета депутатов города Мурманска, пришедший поздравить коллектив с юбилеем. - Здесь мероприятия проходят, работаю кружки, секции. Считаю, что библиотека не на словах, а на деле становится культурным центром.

Сегодня в библиотеке работает зал детского развития «Оленёнок», где  каждую неделю проводятся занятия в литературно-творческой мастерской «Семицветик». Циклы мероприятий «Воскресенье в библиотеке» и «Гостиная выходного дня» очень популярны и с каждым разом привлекают всё больше и больше участников, в том числе родителей и людей старшего поколения. В филиале на улице Морской, 5 есть даже свой библиотеатр «Солнечный лучик». В репертуаре уже есть коллекция спектаклей, главными и самыми важными артистами которых являются сами юные читатели.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 225 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир.
22.11.17 22:07
Почему не бывает инфо о работе Центра реабилитации детей-инвалидов по адресу ул. Фрунзе, 8?
Комментарий к новости:Молодёжный центр социальной помощи и адаптации открыли после ремонта
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:20«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:45Городские хроники (12+)04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиЭльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте цен-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 54 копейки, евро – на 22 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика