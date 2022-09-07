Одна команда из одиннадцати! Региональные соревнования по пожарно-прикладному спорту выявят лучшую

85 лет в этом году исполняется пожарно-спасательному спорту. Юбилейной дате посвятили профессиональные соревнования, которые развернулись на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске. Открывал соревнования по пожарно-прикладному спорту Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Проходят состязания в нашем регионе два дня, участие в них принимают 11 команд.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области по государственной противопожарной службе: «Традиционно у нас выступают уже и детское поколение. А в связи с правилами соревнований Российской Федерации, внесены ещё новшества по женщинам, которые у нас выступают уже второй год. У нас сегодня запланирована 100-метровая полоса препятствий, а после будет пожарная эстафета».

Самый юный участник эстафеты Ярослав Гринько, ему 8 лет. Парень мечтает стать пожарным. Говорит, что он первый раз на таких соревнованиях. Точно знает, чтобы не повредить голову, каску снимать нельзя. Знает Ярик и как пристегивать рукава.

- У тебя родители пожарные? Почему у тебя такое желание появилось?

Ярослав Гринько, участник соревнований: «У меня папа работает в МЧС».

- Что он тебе рассказывает про эту профессию?

- Что он тушит пожары.

В соревнованиях принимали участия команды из государственных противопожарных служб, МЧС и Министерства обороны Мурманской области. В этом году сборная команда нашего региона выезжала на Всероссийские соревнования в Псков и заняли 7 место из 11 субъектов.

Владимир Метушевский, президент Федерации пожарно-спасательного спорта среди военнослужащих: «Это спорт - во благо спасения человеческой жизни. Я не говорю, что футбол - это неправильный вид спорта, он нормальный, отличный, развивает физическую подготовку, но пожарно-спасательный – это спорт во благо человеческой жизни, потому что это неотъемлемая боевая подготовка каждого из бойцов».

Министерство обороны представляет команда «Северный флот». Как отмечает президент Федерации, гражданские и военные пожарные - все одна большая семья.

Игорь Афанасьев, старший инспектор по боевой и физической подготовке Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Сегодня перед нами соревнования по преодолению стометровой полосы с препятствиями. А будут ещё боевое развертывание, пожарная эстафета, которая близка к лёгкой атлетике. Боевое развертывание, где вся команда должна действовать как одно слаженное звено. Тоже самое, что происходит на боевом дежурстве».

На второй день участников ждут - подъёмах по штурмовой лестнице и боевое развёртывание.

Победители будут представлять область на Всероссийских соревнованиях.