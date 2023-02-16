Одна победа и одно поражение: молодёжная хоккейная команда «Арктика» сыграла в Санкт-Петербурге против местного «Динамо-576»

Обе встречи выдались напряжёнными. А вторая запомнится болельщикам ещё и несколькими конфликтами и удалениями.

Больше всего внимание зрителей и болельщиков приковала к себе встреча именно во второй день. Противник отличился силовой игрой, причём были весьма травмоопасные для наших хоккеистов моменты, на которые игроки «Арктики» ответили кулаками.

По словам директора по продвижению и развитию заполярного клуба Андрея Шишко, такие потасовки в хоккее не редкость и относиться к ним нужно нейтрально. Это часть игры, которая к тому же привлекает зрительское внимание и делает матчи более зрелищными. При чём такого рода столкновения на ледовой арена у спортсменов «Арктики» были и раньше, например, в одной из игр против клуба «Ямал».

Что касается соперников из «Динамо-576», то они всеми силами стараются выйти в плей-офф национальной молодёжной хоккейной лиги, но сейчас для этого у этой команды не хватает очков. Вот только такие фокусы на поле работают скорее всего исключительно на домашнем поле, многие болельщики отмечали весьма лояльное отношение к грубым нарушениями «динамовцев» со стороны судей.

Андрей Шишко, директор по продвижению и развитию МХК «Арктика»: «Судьи могли не усмотреть нарушения у соперников. Каждый хочет положительных решений в свою сторону. Возможно, где-то и была несправедливость в том или ином моменте».

Первая игра против «Динамо-576» закончилась победой «Арктики» 3:4, а вторую наши хоккеисты уступили со счётом 8:5.