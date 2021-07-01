Одни выбрасывают кошек и собак, а другие их спасают

Недалеко от Кола, в придорожной лесополосе группа волонтёров отправилась на поиски кошек, у которых ещё совсем недавно был дом. Июньским вечером волонтёры-зоозащитники искали теперь уже бездомных котов. Раньше животные жили с одинокой пенсионеркой, однако, женщина умерла. После смерти хозяйки хвостатые ещё два дня находились в квартире без еды и воды. Потом кто-то решил избавиться от 9 кошек, собрав их в мешок и выкинув в лесу.

Ирина Комлева, волонтёр-зоозащитница: «На той стороне предприятия очень много собак, на стройке тоже очень много собак. Я полагаю, что специально мешок здесь выбросили с кошками, чтобы собаки погрызли. Так думаю, потому что другого они ничего не придумали, хотя у нас есть мурманский ЦВСЖ, там у них есть кошачник, очень даже приличный, там за кошками смотрят, можно было обратиться туда».

Самая большая проблема в сложившейся ситуации – отсутствие законов, по которым за халатное обращение с животными предусматривалась бы какая-либо ответственность. Отдельные вопросы вызывает отношение полицейских и социальных служб, которые никак не позаботились об осиротевших питомцах. На самом деле, проблема гораздо шире, многие люди вообще довольно халатно относятся к братьям нашим меньшим, для некоторых вполне нормально выкинуть на улицу непонравившуюся собаку или кота.

Ирина Комлева, волонтёр-зоозащитница: «Это происходит почти каждый день. Я вам скажу, вот в интернете есть информация о ситуации на ул. Зои Космодемьянской, 33, где люди выбросили собачку. Молодая собака, видно, взяли другую. На ул. Баумана, 5 вчера была подобрана собака на остановке общественного транспорта «Улица Шевченко». Она там лежала на остановке, я её днём ранее видела на улице Морской и у магазина «Лакомка». Собака напугана, видно, что пёс немолодой».

Волонтёры посетовали и на то, что процесс покупки и продажи тех же щенков никак не регулируется, в результате чего появляется такое опасное явление как собачьи стаи. Общественники также пожаловались на то, что в нашей области практически нет муниципальных приютов для животных. Более того, если говорить о недавнем инциденте, одинокие старики вынуждены платить полную стоимость за стерилизацию и медобслуживание своих питомцев.

Пока что найденные коты находятся на передержке у волонтёров, состоящих в группе «ВК» «Фонд поддержки бездомных животных». Любой из наших неравнодушных зрителей, желающий приютить одну из кошек, может перейти по ссылке указанной на экране, и связаться с зоозащитниками.