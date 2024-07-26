Одним ударом выбил всего четыре - «боулинг» на дороге в Мурманске

В. Северный Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи! Комментарий к новости: Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения

Давид Осипович Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ... Комментарий к новости: Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу