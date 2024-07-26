День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.24 19:30
Одним ударом выбил всего четыре - «боулинг» на дороге в Мурманске
Утром в Мурманске в районе дома №116 по улице Подгорная водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и наехал на четыре припаркованных машины.
Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за сильной усталости водителя.
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Последние комментарии
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
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Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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