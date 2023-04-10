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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.23 19:30

Одно из ключевых событий в рамках Года педагога и наставника прошло в центре «Лапландия»

Подвели итоги конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования. Победители и призёры получили премии правительства Мурманской области из рук губернатора.

«Сердце отдаю детям» – так называется конкурс профмастерства для педагогов и наставников в сфере дополнительного образования, церемония закрытия регионального этапа которого состоялась в центре «Лапландия».

В конкурсе приняли участие 40 специалистов со всего региона. Все они ранее были призёрами и победителями муниципальных этапов конкурса. Чтобы показать свои умения и навыки, продемонстрировать свои сильные стороны педагоги соревнуются в различных видах испытаний.

Евгения Жеребцова, педагог дополнительного образования в детском технопарке «Кванториум», г. Мурманск: «У нас было много этапов конкурса. Первый этап – это было педагогическое послание педагогическому сообществу. Так же у нас был мастер-класс. Затем у нас была командная работа, решение педагогических ситуаций и уже сегодня – в финале – у нас был деловой разговор».

По словам членов жури, роль таких учителей важна и ценна – ведь они помогают детям быстрее найти свой профиль, оттачивать то, что хорошо получается, но для чего в школе, к примеру, совсем нет времени.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здорово то, что у нас замечательные педагоги. Вот вы видели, там настоящее это – светлые лица, горящие глаза, те, кто очень профессионально занимаются нашими детишками. Мы, конечно, делаем всё, чтобы их поддержать, начиная от той поддержки - грантов, заканчивая новой инфраструктурой и возможностью реализовать себя».

20 финалистов конкурса получили премии по 20 тысяч рублей. Призёры конкурса – преподаватель Детской музыкальной школы из ЗАТО город Заозерска Никита Симагин и тренер юношеской спортивной школы Вячеслав Бурцев – премии в размере 100 тысяч рублей.

Никита Симагин, преподаватель по классу гитары в Детской музыкальной школе, ЗАТО г. Заозерск: «Я не могу сказать, что специально искал время, потому что это мне безумно нравится. Я всё своё свободное время трачу на самообразование».

А безапелляционную победу одержала Евгения Жеребцова - педагог дополнительного образования центра «Лапландия». За свой труд она получила 250 тысяч рублей. Преподаёт Евгения в «Лапландии» уже более 8 лет.

Победитель и призёры испытания представят регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса, который состоится в Санкт- Петербурге.

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Последние комментарии

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Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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