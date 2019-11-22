Одно из самых старых зданий Мурманска вошло в план капремонта 2020 года

Один из старейших домов на проспекте Ленина требует ремонта. Здание смогло пережить бомбежку фашистов, но сейчас обветшало и нуждается в особой заботе. Неравнодушные жители создали товарищество собственников недвижимости и попытались обратить внимание на свои коммунальные проблемы.

На проспекте Ленина есть уникальное здание. Его стены помнят самые страшные годы Мурманска, когда фашистские захватчики стали наносить удары по городу. Именно в это время один из снарядов угодил в дом № 55, но разрушить его полностью не смог, позже было принято решение восстановить поврежденную стену. Недавно здание с такой необыкновенной историей отметило свой 80-летний юбилей, но у его жителей совсем непраздничное настроение.

«Крыша отваливается, там все течёт между кирпичами, - жалуются мурманчане. – До второго-третьего этажа сырость доходит, а на первых этажах грибок».

Многоквартирный дом сменил множество управляющих компаний, которые не решали проблему протекающей крыши. Кроме этого фасад здания также находится в плачевном состоянии - по всему периметру оголилась кирпичная кладка. Жители создали товарищество собственников недвижимости и стали самостоятельно защищать свои интересы. Безвозмездную методическую и юридическую помощь им оказывает муниципальная организация «Новые формы управления».

«Товариществом собственников недвижимости «Ленина 55» в соответствии с региональным законодательством Мурманской области направлены сведения технические о состоянии дома к нам в администрацию, мы их систематизировали, направили в профильное министерство, которого их включили в краткосрочный план на 2022 год по капитальному ремонту фасада и крыши», - сказала Наталья Якубицкая, специалист МКУ «Новые формы управления».

«Очень замечательный председатель ТСН, которая с душой работает, отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А нам надо всё контролировать, чтобы всё чётко шло в соответствии с планом, поэтому с 2020 года начнётся подготовка документации, потом экспертиза, а потом приступят к ремонту».

На сегодняшний день такая форма управления - один из наиболее продуктивных механизмов по отстаиванию своих прав и решению коммунальных вопросов.