ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как жить мужчине рядом с умной женой, которая ведёт себя как дураНе более 20 минут - в связи с производством взрывных работ перекроют дорогу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.19 19:30

Одно из самых старых зданий Мурманска вошло в план капремонта 2020 года

Один из старейших домов на проспекте Ленина требует ремонта. Здание смогло пережить бомбежку фашистов, но сейчас обветшало и нуждается в особой заботе. Неравнодушные жители  создали товарищество собственников недвижимости и попытались обратить внимание  на свои коммунальные  проблемы.

На проспекте Ленина есть уникальное здание. Его стены помнят самые страшные годы Мурманска, когда фашистские захватчики стали наносить удары по городу.  Именно в это время один из снарядов угодил в дом № 55, но разрушить его полностью не смог, позже было принято решение восстановить поврежденную стену. Недавно здание с такой необыкновенной историей отметило свой 80-летний юбилей, но у его жителей совсем непраздничное настроение.

«Крыша отваливается, там все течёт между кирпичами, - жалуются мурманчане. – До второго-третьего этажа сырость доходит, а на первых этажах грибок».

Многоквартирный дом сменил множество управляющих компаний, которые не решали проблему  протекающей крыши. Кроме этого фасад здания также находится в плачевном состоянии - по всему периметру оголилась кирпичная кладка. Жители создали товарищество собственников недвижимости и стали самостоятельно защищать свои интересы. Безвозмездную методическую и юридическую помощь им оказывает муниципальная организация «Новые формы управления».

«Товариществом собственников недвижимости «Ленина 55» в соответствии с региональным законодательством Мурманской области направлены сведения технические о состоянии дома к нам в администрацию, мы их систематизировали, направили в профильное министерство, которого их включили в краткосрочный план на 2022 год по капитальному ремонту фасада и крыши», - сказала Наталья Якубицкая, специалист МКУ «Новые формы управления».

«Очень замечательный председатель ТСН, которая с душой работает, отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А нам надо всё контролировать, чтобы всё чётко шло в соответствии с планом, поэтому с 2020 года начнётся подготовка документации, потом экспертиза, а потом приступят к ремонту».

На сегодняшний день такая форма управления - один из наиболее продуктивных механизмов по отстаиванию своих прав и решению коммунальных вопросов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Юрий
21.11.19 08:46
Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Д.О. Вернер
19.11.19 17:08
В настоящих капстранах профсоюзы социалистичнее наших...
Комментарий к новости:Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:15«Заложник смерти». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиБанки режут ставки по вкладам физлиц в рублях-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 626 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика