Одноклассник нечаянно попал ручкой ученице в глаз

Несчастный случай произошёл в Североморске в средней общеобразовательной школе № 10. Как стало известно из источников, на уроке математики ученики сначала передавали ручку друг другу, а 12-летняя девочка кинула её однокласснику, тот, в свою очередь, решил её вернуть и кинул обратно и по неосторожности попал в нижнюю часть глаза ученицы. Пострадавшую увезли в Мурманскую областную больницу.

Медики считают, что травма серьёзная.