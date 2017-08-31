Однорукие бандиты пошли на свалку

Нередко игорные заведения и тотализаторы становятся источниками трагедий для многих семей, чьи родственники попадают в зависимость. Понимая социальную значимость борьбы с игорным бизнесом, полицейские Заполярья регулярно пресекают незаконную деятельность таких заведений.

В стране уже много лет казино и залы игровых автоматов находятся под запретом, однако досуг для авантюристов преступники организовывают даже в жилых квартирах.

Сообщения об организации азартных игр поступают в правоохранительные органы Мурманской области регулярно. Только с начала года их число достигло 70.

- За семь месяцев 2017 года в следственном управлении СК России по Мурманской области зарегистрировано 70 сообщений о преступлениях, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области. - По 14 сообщениям возбуждены уголовные дела. По результатам проведённого расследования в суд направлено 10 уголовных дел.

Завершаются подобные уголовные дела серьёзными сроками. Недавно в Заполярье виновными в организации двух подпольных казино были признаны четверо северян. Суд приговорил их к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам. В процессе расследования выяснились и дополнительные эпизоды, теперь нарушителям грозят новые уголовные дела.

- На территории Мурманска и Мурманской области в текущем году выявлено 53 игорных заведения, - приводит статистические данные работы Юрий Осовик, заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Мурманской области. - Это букмекерские конторы, биржевые терминалы и т.д. Пресечена деятельность 46 заведений, которые осуществляли незаконную игорную деятельность.

Помимо реальных сроков и штрафов организаторам и участникам игорного бизнеса грозят изъятие и дальнейшее уничтожение дорогостоящего оборудования. Только в этом году в ходе проверок изъяли более двухсот единиц компьютерной техники и биржевых терминалов. По решению суда уже уничтожено 365 единиц игрового оборудования, которое в том числе было изъято ранее.