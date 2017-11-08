Одноруким бандитам – не место в Мурманске

Борьба с незаконными азартными играми в Мурманске продолжается уже несколько лет, но полицейским продолжают попадаться игровые автоматы. И не все они прячутся за закрытыми дверями. Встретить такой пережиток прошлого можно даже в небольшом магазине.

Недавно мурманским полицейским удалось обнаружить игровой автомат в одном из магазинов на улице Чумбарова-Лучинского. Терминал из торговой точки убрали, по этому факту участковый составил протокол осмотра. Игровое оборудование увезли на склад и, впоследствии, уничтожат по решению суда.

Открыто стоящие однорукие бандиты в Мурманске уже редкость, но вот незаконных казино, кажется, меньше не становится. Только за минувшие месяцы этого года полицейские обнаружили 45 клубов, в которых велись азартные игры. Было изъято 109 единиц игрового оборудования. Полицейские призывают граждан сообщать об известных им фактах осуществления игровой деятельности на территории города.