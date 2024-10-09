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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.24 19:30

Одновременно в Кировске и Мончегорске работает «Норвежская выставка» одежды из скандинавских стран с большими скидками

Коллекции доставлены из магазинов норвежских, канадских, финских брендов, которые ушли с российского рынка.

До 13 октября включительно на «Норвежской выставке» распродаётся крупная партия верхней одежды из скандинавских стран с большими скидками.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой. Вывезти товар – невыгодно. Товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах - дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70-ти процентов».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг овчины – в них тепло даже при температуре минус тридцать градусов. И примечательная особенность – их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит маслами, то есть, она не реагирует на влагу. Понятное дело, это не дождевик. В дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег – всё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, здесь на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

На выставке-продаже представлен широчайший ассортимент верхней одежды. От пуховиков и дублёнок, выдерживающих температуры до минус 50, до стильных осенних курток из натуральной кожи. Покупателей порадует не только разнообразие модельного ряда, но и возможность выбрать идеальный размер, вплоть до 72-го.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, я очень довольна. Она красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые, удобные. Всё очень просто и хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуальное предложение. Сейчас погода меняется, ветра. Я думаю, что будет очень здорово, если люди будут одеты, будут в тепле – меньше будут болеть. Говорю, как медик».

По 13 октября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена в Кировске - в «Универмаге на Ленина, 8» и в Мончегорске - на центральной площади в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34, цокольный этаж  бывшее помещение «Фикс Прайс»).

 

 

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