Одной из площадок «Диктанта Победы» в Мурманске стал филиал Нахимовского военно-морского училища

Тест здесь прошли 54 воспитанника.

Пробуждать интерес к героическому прошлому России этим ребятам не нужно, они неплохо знают военную историю нашего государства. Так что диктант для них, скорее всего, способ освежить знания.

Некоторые из ребят пишут его уже в четвёртый раз.

Была и особенность этой площадки в телемосте, который установили между образовательным учреждением и военным ведомством. Один из нахимовцев выступил по видеосвязи перед заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным.

На площадке вместе с молодыми ребятами на вопросы диктанта отвечал руководитель регионального исполкома Народного фронта.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Я диктант пишу первый раз. Для меня это интересный опыт. Тесты на процентов 80 я ответил правильно. Для меня это важно».