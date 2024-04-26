Одной из площадок «Диктанта Победы» в Мурманске стал филиал Нахимовского военно-морского училища
Пробуждать интерес к героическому прошлому России этим ребятам не нужно, они неплохо знают военную историю нашего государства. Так что диктант для них, скорее всего, способ освежить знания.
Некоторые из ребят пишут его уже в четвёртый раз.
Была и особенность этой площадки в телемосте, который установили между образовательным учреждением и военным ведомством. Один из нахимовцев выступил по видеосвязи перед заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным.
На площадке вместе с молодыми ребятами на вопросы диктанта отвечал руководитель регионального исполкома Народного фронта.
Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Я диктант пишу первый раз. Для меня это интересный опыт. Тесты на процентов 80 я ответил правильно. Для меня это важно».