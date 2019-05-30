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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.19 19:30

Одной из своих главных задач врио губернатора назвал защиту интересов региона на уровне федерации

Медицина, ЖКХ, предпринимательство, транспорт и другие сферы жизни Заполярья. Врио губернатора Мурманской области представил доклад о ключевых стратегических направлениях социально-экономического развития Кольского Заполярья. В своём докладе Андрей Чибис поднял тему не только достижений, но и болевых точек региона.

Свой доклад Андрей Владимирович начал с обзора итогов деятельности правительства за 2018 год. Жёсткой критики в адрес предыдущего руководителя региона, как можно было бы ожидать, не было. В основном говорил он о позитивных моментах. Например, в 2018 году в 1,2 раза вырос объём инвестиций. Также регион стал одним из лидеров по грузообороту, заняв 4-е место в стране. Более 7 миллиардов рублей Мурманская область потратила на финансирование нацпроектов. При этом более половины - это деньги федерального центра. На 10% выросли зарплаты у жителей региона, в основном  за счёт бюджетников, уточнил глава. Из недостатков Андрей Чибис назвал: падение позиции нашей области в инвестиционном рейтинге и дефицитный бюджет. Госдолг Мурманской области составляет более 18 миллиардов рублей. Причём половина - это коммерческие кредиты.

Красной линией через всё выступление врио губернатора шла речь о том, что из региона уезжают и уезжают активно. Связано это, в первую очередь, с тем, что жить в Мурманской области некомфортно. В первую очередь вызывает опасение состояние областной медицины. В больницах и поликлиниках региона не хватает практически половины положенного по регламенту медицинского персонала.

Вторая проблемная сторона жизни в области - сфера ЖКХ. По словам Андрея Чибиса, такого бардака он не видел ни в одном другом регионе. Многие управляющие компании работать не хотят, а чиновники на это попросту закрывают глаза. В результате - травмоопасные улицы, неубранные дворы и грязные подъезды. Отдельной строкой - плачевное состояние лифтов в многоэтажках. 65% оборудования необходимо менять. При всём при этом - высокие цены за коммунальные услуги. И в первую очередь - за отопление, причина чему - высокая цена на мазут.

По всем болевым точкам региона приняты соответствующие решения, составлен план по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год. Это более сотни конкретных шагов, направленных на обеспечение качества жизни и стабильного роста экономики региона. И они уже приносят плоды.

Также запущена антикризисная стратегия в здравоохранении, направленная на привлечение и удержание врачей в регионе. Для медицинских сотрудников предусмотрены финансовая поддержка и предоставление жилья с возможностью его дальнейшей приватизации. Для того чтобы северянам комфортно жилось в городах - продолжится работа программы комфортная городская среда. Сейчас, по мнению Андрея Чибиса, проект работает не достаточно хорошо.

Также будет продолжаться работа по проекту «Мурманский транспортный узел» - детищем предыдущего губернатора Марины Ковтун. Более того, Андрей Чибис предлагает расширить проект за счёт реконструкции аэропорта «Мурманск» таким образом, чтобы увеличить через него не только пассажиропоток,  но и грузопоток. В первую очередь, по мнению врио губернатора, необходимо удлинить взлётно-посадочную полосу.  

Уделил внимание в своём докладе руководитель региона и рыбопромышленной отрасли. В первую очередь Андрей Чибис рассказал, что первые достижения уже есть - аукционы на квоты, введённые на добычу краба, на треску и пикшу не распространятся. Также врио губернатора пообещал северянам дешёвую рыбу.

Отдельный блок в его отчёте был уделён строительству нового жилья. Оно на севере востребовано, считает Андрей Чибис. Об этом говорят высокие цены на покупку и аренду квартир в городах Мурманской области. В этот же блок включили и расселение аварийных «деревяшек». Так, по словам главы региона, в ближайшие пять лет из аварийного жилья планируется переселить около 6 тысяч человек. На эти цели выделят около 6 миллиардов рублей.

Планы - наполеоновские и на их реализацию потребуются серьёзные финансы. Помимо денег регионального бюджета Андрей Чибис планирует привлекать средства инвесторов и федерального центра.

Несмотря на то, что Андрей Чибис находится у руля области не так долго, его деятельность часть населения региона оценивают достаточно высоко. В первую очередь позитивно отзываются жители Мурманской области о высокой работоспособности врио губернатора. В очередной раз продемонстрировал он эту свою черту и во время своего доклада о ключевых стратегических направлениях социально-экономического развития Мурманской области.

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