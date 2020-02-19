«Офицерское собрание» - для настоящих мужчин и прекрасных дам

Кадриль, сиртаки, бранль и, конечно же, вальс. Это не ретроспектива, а красивейший культурный отдых - заверяют организаторы танцевального вечера. Чтобы приобщиться к интеллигентному досугу, нужно только желание и посещение хотя бы одной репетиции.

Татьяна Пучкова, организатор бального вечера «Офицерское собрание»: «Офицерское собрание» - это всегда было мероприятием, где люди, в том числе, устраивали и танцевальные вечера в честь праздников. Смотрели фильмы, играли, в шахматы - это был способ организации досуга военнослужащих. Но это не значит, что только они могут присутствовать на таких мероприятиях. Мы рады всем, у нас есть и гражданские пары, есть и пары военнослужащих, есть молодые ребята. Мы за то, чтобы бальная культура развивалась в Мурманске и процветала».

Заполярный офицерский бал состоится 23 февраля в отеле «Park Inn by Radisson», вход только по пригласительным. Узнать о мероприятии подробнее можно в официальной группе «Заполярье танцует». Партнёры бала телеканал «Арктик-ТВ» и «Радио Шансон».