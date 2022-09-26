День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.22 19:30
Офицеры Северного флота провели Урок мужества в Таймырском колледже
В Дудинку военные моряки прибыли на борту десантного корабля «Иван Грен», который на время стал плавучем музеем и штабом патриотической акции.
Североморцы рассказали ученикам о военнослужащих, героически и достойно выполняющих свой воинский долг во время специальной военной операции, современном вооружении береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота России.
Офицеры Северного флота также проведут Уроки мужества в школах Дудинки и Норильска, в них примут участие более 800 юных жителей Таймыра.
Жители региона охотно знакомятся с выставкой техники и вооружения, которую развернули на борту БДК.
Напомним, акция «Сила в Правде» стартовала 22 августа, в День Государственного флага России в Североморске.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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