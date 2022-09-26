Офицеры Северного флота провели Урок мужества в Таймырском колледже

В Дудинку военные моряки прибыли на борту десантного корабля «Иван Грен», который на время стал плавучем музеем и штабом патриотической акции.

Североморцы рассказали ученикам о военнослужащих, героически и достойно выполняющих свой воинский долг во время специальной военной операции, современном вооружении береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота России.

Офицеры Северного флота также проведут Уроки мужества в школах Дудинки и Норильска, в них примут участие более 800 юных жителей Таймыра.

Жители региона охотно знакомятся с выставкой техники и вооружения, которую развернули на борту БДК.

Напомним, акция «Сила в Правде» стартовала 22 августа, в День Государственного флага России в Североморске.