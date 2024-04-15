Официальная церемония закрытия Полярной Олимпиады была яркой, красочной, масштабной

Праздник Севера ежегодно объединяет тысячи спортсменов и болельщиков вне зависимости от уровня подготовки, возраста и места проживания. Этот спортивный марафон не зря также называют Полярной Олимпиадой, ведь он включает в себя более 40 соревнований.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы рассчитываем, что благодаря Празднику Севера, в котором приняли участие семь стран, 69 субъектов РФ, всё-таки чувство единения в независимости от места жительства, возраста и опыта, будет всегда привлекать к нам. К нам будут приезжать всё больше участников, Праздник Севера будет становиться ярче и ярче».

Церемония закрытия Праздника Севера была торжественной и масштабной. В первую очередь на сцене наградили абсолютных чемпионов Полярной Олимпиады по лыжным гонкам. Этими счастливчиками стали мурманчанин Дмитрий Меньшаков и Анастасия Власова из Мончегорска.

Им досталась почётная миссия – унести один из символов большого мероприятия – флаг Праздника Севера.

Одним из сюрпризов церемонии закрытия стало появление популярного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Ему досталась не менее ответственная миссия. В качестве ведущего он представил на сцене и сообщил о завершении карьеры звезды мирового биатлона Екатерины Юрловой-Петрхт.

Именно эта легендарная биатлонистка была удостоена зажечь и унести факел Полярной Олимпиады.

Церемония закрытия Праздника Севера состоялась, но финальным состязанием станут соревнования по фристайлу. Их проведут в Кировске с 22 по 25 апреля.

Отметим, что в следующем году Полярная Олимпиада будет особенной - юбилейной. Мы встретим 90-й Праздник Севера и 51-й Лыжный марафон.