Официальное письмо о финансовой помощи оказалось фейком

На адрес некоторых предприятий нашего региона поступили письма, якобы написанные заместителем губернатора Мурманской области Романом Дурягиным. В тексте на бланках правительства Мурманской области высказывается просьба о финансовой поддержки некой компании, зарегистрированной в Москве.

«Учитывая сложившуюся непростую экономическую ситуацию в нашей области, обращаюсь к Вам с просьбой о благотворительной поддержке основных общественно значимых мероприятий Мурманской области», – такую формулировку использовали в письме.

Источник, сообщивший нашей редакции о фейковых письмах, отметил, что «данное письмо является фиктивным, бланк и подпись имеют явные признаки подделки. Заявление о данном факте направлено в правоохранительные органы. Просим всех руководителей предприятий быть бдительными и не реагировать на данное обращение».