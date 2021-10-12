Оформить биометрический загранпаспорт можно в МФЦ

Теперь заграничный паспорт с биометрическими данными мурманчане могут получить в центре «Мои Документы» по адресу: г. Мурманск, ул. Щербакова, 26.

Вчера специалистами Центра приняты первые документы, при этом процедура заняла не более 30 минут. Сотрудник МФЦ заполнил заявление, отсканировал необходимые бумаги и выдал заявителю штрихкод для активации криптобиокабины, после чего гражданину осталось только зарегистрировать свои биометрические параметры: сфотографироваться, отсканировать папиллярные узоры пальцев рук и документы.

Готовый паспорт можно будет забрать в этом же отделении МФЦ через месяц.

В следующем году аналогичные криптобиокабины заработают в центрах «Мои документы» ЗАТО г. Североморск и г. Апатиты.