День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.22 19:30
Оформить ДТП теперь можно онлайн
Теперь в приложении «Госуслуги Авто» можно оформить извещение о ДТП. Для этого необходимо указать данные автомобилей и полисов ОСАГО, описать случившуюся аварию и повреждения, а также прикрепить фотоматериалы с места происшествия.
Соответствующий сервис заработал в России.
Теперь в приложении «Госуслуги Авто» можно оформить извещение о ДТП. Для этого необходимо указать данные автомобилей и полисов ОСАГО, описать случившуюся аварию и повреждения, а также прикрепить фотоматериалы с места происшествия.
Приложение может быть установлено только у одного водителя, второму достаточно подтвердить данные по сгенерированной ссылке. Такая процедура заметно сократит время оформления дорожно-транспортного происшествия.
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