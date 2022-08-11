Оформить ДТП теперь можно онлайн

Теперь в приложении «Госуслуги Авто» можно оформить извещение о ДТП. Для этого необходимо указать данные автомобилей и полисов ОСАГО, описать случившуюся аварию и повреждения, а также прикрепить фотоматериалы с места происшествия.

Соответствующий сервис заработал в России.

Теперь в приложении «Госуслуги Авто» можно оформить извещение о ДТП. Для этого необходимо указать данные автомобилей и полисов ОСАГО, описать случившуюся аварию и повреждения, а также прикрепить фотоматериалы с места происшествия.

Приложение может быть установлено только у одного водителя, второму достаточно подтвердить данные по сгенерированной ссылке. Такая процедура заметно сократит время оформления дорожно-транспортного происшествия.