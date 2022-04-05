Оформление документов при строительстве домов на землях, полученных по программам «Арктический гектар» и «Дальневосточный гектар», хотят упростить

Такой законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на заседаниях Госдумы.

Документ решит проблемы строительства жилых и садовых домов на участках, в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки. Также планируется увеличить срок выбора вида разрешенного использования земли — с одного года до двух лет. Такие меры позволят обеспечить развитие программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики», помогут гражданам в освоении участков.