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День за днём с «Арктик-ТВ»30.05.17 19:30

Оформление ОСАГО для опытных водителей может стать дешевле

Центробанк предложил изменить порядок расчёта стоимости страхового полиса. Водителей планируется разделить на 7 возрастных категорий. При этом самые опытные получат скидку до 34%.

В Мурманской области за 2016 год заявки на оформление полиса ОСАГО подали более 3700 человек. За прошедшие месяцы 2017 года  - около 9000. В большинстве случаев, тариф определяется по стажу и возрасту вождения. На сегодняшний день в системе ОСАГО для молодых водителей действует небольшой повышающий коэффициент, а скидок для опытных автолюбителей не предусмотрено.

В предложении, разработанным Банком России, водителей разделят на несколько категорий. Молодые автовладельцы возрастом от 22 до 24 лет со стажем вождения до 4 лет и от 25 до 29 лет, имеющие стаж до одного года, могут получить максимальный коэффициент 1,8. Соответственно, страховка для них станет дороже. При этом опытные шофёры старше 49 лет со стажем вождения более 14 лет получат скидку до 34%. Автомобилисты в возрасте 35–39 лет со стажем 5–6 лет получат скидку в 1%.

Напомним, с 28 апреля в силу вступил закон, который предполагает возмещение по полису ОСАГО для пострадавших в ДТП преимущественно через ремонт.

- Новая система выгодна автовладельцам по двум основным причинам. Первая - то, что очевидно, вопрос, связанный с организацией ремонта, - отмечает Игорь Жук, директор департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации. - Теперь это головная боль не автовладельца, а страховой компании. И второй важный момент - при ремонте используются новые запчасти. То есть, то, как было раньше,  когда учитывали износ, сейчас исключается полностью.

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