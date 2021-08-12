Оформлены первые договоры безвозмездного пользования землей в рамках программы «Гектар Арктики»

Участки по программе получит семья из Мурманской области.

Земельные участки расположены в районе 31 км автодороги Кола-Верхнетуломский. Земли могут быть использованы под строительство дома.

Договоры были подписаны посредством федеральной информационной системы, которая позволяет подать заявку и оформить необходимые документы не выходя из дома.

«Гектар Арктики» - расширение программы «Дальневосточного гектара», стартовал в регионе 1 августа. Северяне могут в упрощенном порядке безвозмездно приобрести земельный участок как в личных целях, так и для реализации собственных бизнес-проектов. Интерактивная карта участков размещена на Интернет-сайте регионального Министерства имущественных отношений. Первые полгода программой смогут воспользоваться исключительно жители Мурманской области. Заявление граждане могут подать любым удобным способом: через портал «НаДальнийВосток.рф», обратившись лично или по почте в уполномоченный орган или МФЦ и через Росреестр.

Получить консультацию можно на портале «Наш Север».

На сегодня подано около 1300 заявок.